Vannlekkasje i Ålesund

110-sentralen for Møre og Romsdal fikk melding om en større vannlekkasje i ved Esso-stasjonen i Spjelkavik i Ålesund onsdag ettermiddag. Ålesund kommune bekrefter overfor Sunnmørsposten at det har skjedd et stort vannledningsbrudd. Det ble meldt at ledninga vil bli stengt av. Brannvesenet rykket ut for å hjelpe til.