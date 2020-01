Vann pris i nordisk kåring

Ståle Johan Aklestad frå Molde vann prisen for Årets nordiske turbilde under Nordens største natur- og fotokonkurranse, Nordic Nature Photo Contest (NNPC). Prisen blei delt ut under Natur & Foto-dagen i helga. Motivet er ein skigåar på Kirketaket i Romsdal. Alle vinnarbilda blir publisert i eiga bok. – Det er ei stor ære å bli premiert i NNPC, og ekstra stas å ha med to bilde blant dei ti beste i kategorien Årets nordiske turbilde, sa fotografen til nettstaden Fri Flyt.