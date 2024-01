Vann pris for larvar

Bedrifta Norinsect i Stordal vann Klimasnuprisen for 2023. Prisen som blir delt ut av Statsforvaltaren skal motivere til klimaomstilling i Møre og Romsdal.

Norinsect brukar avfall frå matproduksjon på Stranda til å produsere mjølbillelarver som går til fôr til laks og kylling. Juryen skriv i grunngivinga si at årets prisvinnar er nyskapande og framtidsretta. Vinnaren produserer ei kjelde til protein med eit svært lågt klimafotavtrykk og at dette kan bli avgjerande for å få ein meir berekraftig havbruks- og husdyrproduksjon.