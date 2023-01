Vann i kjeller – flomstor elv

Brannvesenet er ute på et oppdrag i en bolig på Brandal i Hareid. Det gjelder restverdiredning etter at det har kommet vann i en kjeller. Spjelkavik Brannstasjon er også på vei for bistand.

Storeelva skal være flomstor, og brannvesenet sjekker også om det har kommet vann i et nabohus. Ifølge brannvesenet er også ansatte fra kommunen på stedet.