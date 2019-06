Vann Heddaprisen

Teatret Vårt i Molde har vunne Heddaprisen for beste barneførestilling med stykket «Mio, min Mio». – Heddajuryen har notert at mange av sesongens førestillingar har ei klar politisk slagside, kor bodskapa snikast inn sidevegen og spelar på kjenslene til publikum i staden for å skrike for full hals. Dette er også årets beste førestilling for barn eit døme på, står det mellom anna i grunngjevinga.