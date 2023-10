Vann fram i retten

Ålesund Bygg AS og Sundsmyra Panorama AS må betale 2.650.000 millionar kroner i prisavslag til Sameiet Sunde Panorama i Sula kommune. I tillegg må det betale 1.257.350 i erstatning til sameiget og 1.725.159 kroner i sakskostnader.

Blokka stod klar i 2018, men sameiget meiner at bygget har alvorlege manglar. Mellom anna har sameiget opplevd fleire lekkasjar og dei meinte også at det var manglar ved sikkerheita, både i forhold til brann og ras. Dei gjekk difor til sak. Utbyggaren og byggfirmaet var ueinige i påstandane og bad om at dei måtte bli frifunnen. Retten kom fram til at sameiget hadde rett på eit prisavslag og erstatning for å dekke nokre av problema.