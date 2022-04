Vann fram i Høgsterett

Ein promilledømd person frå Romsdal får gå ei ekstra runde i rettsvesenet med saka si på grunn av ein sakshandsamingsfeil hos Molde kommune. Vedkomande vart dømt for fyllekøyring på motorsykkel i både tingretten og lagmannsretten. Men no har Høgsterett sendt saka tilbake til lagmannsretten på grunn av at ein av meddommarane i saka ikkje var oppnemnd på rett måte. Etter Domstollova er det berre kommunestyre som kan utnemne meddommarar.