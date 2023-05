Vann fram etter anke

Volda Maskin AS har vunne fram med ei anke i Frostating lagmannsrett. Selskapet anka dommen frå Møre og Romsdal tingrett der dei blei dømt til å betale nesten 1,12 millionar kroner til Kraftmontasjen AS.

Saka handla om ein avtale dei to selskapa gjorde då dei skulle oppgradere og bygge nye høgspentlinjer for Mørenett. Kraftmontasjen AS leigde inn Volda Maskin som ein underentreprenør på prosjektet, men seinare oppstod det ei usemje om kostnadane på avtalen dei hadde inngått. Dei tok difor saka til tingretten, der dei vann fram med kravet.

Lagmannsretten frikjente derimot Volda Maskin frå kravet om tilbakebetalinga på 1,12 millionar og dømde Kraftmontasjen AS til å betale 1,3 millionar kroner til Volda Maskin. Retten meinte mellom anna at Kraftmontasjen AS hadde vore for seine med å synleggjere usemja om berekninga av vederlaget. Dei vektla også at partane undervegs i prosjektet hadde ei felles forståing for at det var inngått ein endringsavtale om berekninga av vederlaget.