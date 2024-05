Vann delvis fram i Høgsterett

Ei ålesundskvinne har vunne delvis fram i Høgsterett. Ho og ei kvinne frå Østfold hevdar at dei har blitt tvangsmedisinerte over 100 gonger, og meiner det er i strid med sentrale rettskonvensjonar.

Både tingretten og lagmannsretten har tidlegare sagt nei til å behandle saka, og mellom anna vist til at den omstridde behandlinga skal ha skjedd for mange år sidan.

Høgsterett slår no fast at kvinnene har rett til å få sakene sine behandla, men berre det som har skjedd etter 2013. I tillegg er dei tilkjent 550 000 kroner for omkostningane med rettsakene.