Valgt ut til stor filmfestival

Margreth Olins naturdokumentar «Fedrelandet» har blitt valgt ut til Toronto International Film Festival. Det melder Norsk Filmdistribusjon i en pressemelding.

– Vi er enormt glade for at filmen er valgt ut til Toronto og får sin Nordamerikanske premiere her. Dette har vært et ønske og mål siden starten og betyr mye for filmens videre liv. Jeg er spent på mottagelsen hos det kanadiske publikummet, de lever tett på og elsker natur slik nordmenn gjør, sier regissør, produsent og manusforfatter Olin.

Olin er fra Stranda på Sunnmøre. I 2009 hadde hun filmen «Engelen» med på festivalen.

Fedrelandet har premiere i Norge 1. september.