Valgliste i fire nye kommuner

Miljøpartiet de Grønne stiller valgliste i 4 nye kommuner i Møre og Romsdal. De nye kommunene er Hustadvika, Rauma, Sunndal og Stranda. – Dette er resultatet av et skikkelig dugnadsarbeid i partiet, og ikke minst av at en rekke nye grønne, lokale stemmer har meldt seg på i klima- og miljøkampen, sier førstekandidat for MDG i Møre og Romsdal, Carl Johansen. Da fristen for å levere valglister til kommune- og fylkestingsvalget 2019 gikk ut 1. april, hadde Miljøpartiet De Grønne i Møre og Romsdal stilt lister i til sammen 12 kommuner i tillegg til fylket. Både MDG og Grønn Ungdom melder om stor medlemsvekst i 2019. I Ålesund har medlemsantallet nærmest doblet seg det siste året, og bare de siste to ukene har ungdomspartiet fått 400 nye medlemmer nasjonalt.