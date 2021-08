Valdtektssikta blir fengsla

Lagmannsretten har forkasta anken frå ein sunnmøring i 20-åra som er varetektsfengsla, sikta for sovevaldtekt. Mannen meiner det ikkje er grunn til å fengsle han medan etterforskinga pågår, men har ikkje fått medhald i det. Ifølge retten skal mannen ha filma under valdtekta og sendt til kameratar på Snapchat. Mannen er fengsla i to veker og i isolasjon fordi politiet fryktar han vil påverke vitne dersom han slepp ut.