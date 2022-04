Valdshending på Giske

Politiet måtte i natt reise ut på ei valdshending på Giske. To menn hadde slåst og ein av dei fekk kuttskadar i ansiktet. Politiet opplyser at dei to mennene skal ha kjent kvarandre og den fornærma ønska ikkje å melde saka til politiet. Han ville sjølv oppsøke legevakta for sjekk.

Den andre parten blei tatt med inn til arresten og blir meldt for å ha forstyrra ordenen og for å ha kome med truslar og gått til angrep på politiet.