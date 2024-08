Valdshending i Vanylven

To personar skal ha slost i ein bustad i Vanylven, opplyser politiet. Den eine personen skal også ha tent på huset med bensin. Politiet har kontroll på dei involverte, og personar på staden fekk sløkt branntilløpet før brannvesenet kom. To personar er sendt til sjukehus fordi dei har fått i seg røyk. Det er store skader på bustaden, ifylgje politiet. Ein person er arrestert for grovt skadeverk.