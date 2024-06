Vald mot barn

Ein småbarnsfar i Møre og Romsdal er dømd til samfunnsstraff i 60 timar for vald mot barnet sitt. Mora til barnet mistenkte at faren var hardhendt med borna, og sette opp babycall med kamera medan ho var på arbeid. Då ho gjekk gjennom filmopptaka, fekk ho sjå at mannen blei sint på eitt av barna sine, rista barnet og slengte vedkomande hardt ned i ein sofa. Mannen har vedgått alt. Han må i tillegg betale 10 000 kroner i erstatning