Frp-ordførarar er best betalte i landet: – Vi har vel dei beste, då?

– Det varierer jo då. Nokre dagar er det veldig stille og roleg, og andre dagar er det frå tidleg morgon til seint på kveld, seier Knut Erik Engh.

Framstegspartiordføraren i Ulstein sit med open dør til kontoret sitt. Kalenderen på dataskjermen har nokre ledige timar denne veka, men stort sett er han full.

Han er langt frå den best løna ordføraren i landet. Av dei 356 vi har, er han nummer 106.

Men partiet hans, som berre har tre ordførarar, er i snitt dei absolutt best løna ordførarane i landet.

– Vi har vel dei beste ordførarane då, kan eg tenkje meg, seier Engh spøkefullt.

– Men nei, eg trur kanskje heller det har noko å gjere med at dei kommunane vi har er relativt store. Jo mindre kommunen er, jo lågare løn har ordførarane. Men vi er knakande gode ordførarar, seier han og ler igjen.

Ordføraren seier ein viktig del av jobben hans ikkje er ein del av timeplanen – det å ta seg tid til å snakke med dei som bur i kommunen som har noko på hjartet. Foto: Josef Benoni Ness Tveit / NRK Ordførarar i Noreg får ikkje timesbetalt. Godtgjersla gjeld for vervet som ordførar, og det er noko ein har heile tida, ogso utanfor arbeidstid. Foto: Josef Benoni Ness Tveit / NRK

Størst er ikkje først

Våren 2023 har NRK samla informasjon om godtgjersla, eller løna, ordførarane i alle norske kommunar får.

Blant dei ti best løna i landet er seks av dei frå Arbeidarpartiet.

Desse sit i større kommunar, men 151 ordførarar spreidd utover heile landet trekk snittløna til Ap-folka ned.

Miljøpartiet dei grøne har dei lågast løna ordførarane av dei store partia, men til gjengjeld har dei berre éin.

Vil unngå bukken og havresekken

Der er ingen nasjonale retningslinjer for kva politikarar i kommunane skal tene. I praksis bestemmer dei dette sjølve.

Dei aller fleste kommunar har knytt løna til ordføraren til kva stortingsrepresentantar tener – anten like mykje eller ein prosentdel av denne. Det gjer at diskusjonen av løna vert litt fjerna frå kommunestyresalen.

For praten om løn kan for nokre verte ubehageleg nært og personleg, og kjennast litt som «bukken og havresekken», meiner Tone Sofie Aglen, som er politisk kommentator i NRK.

Politisk kommentator i NRK, Tone Sofie Aglen, meiner det er interessant kva politikarar samla sett tener, då nokre folkevalde har honorerte styreverv i tillegg, som samla kan gje betydeleg høgare løn.

– Eg trur dei aller fleste politikarar eigentleg ynskjer å ha minst mogleg merksemd kring si eiga løn. Både fordi det er ubehageleg og fordi det ikkje akkurat er noko vinnarsak blant veljarane å snakke om politikarløn, seier Aglen.

Likevel meiner ho at dei fleste ser på politikarvervet som krevjande og ansvarstungt og at ein skal godtgjerast for det. Likevel ligg mykje av forskjellane i størrelse på kommunen, økonomi og politisk tradisjon.

– Nokre stadar snakkar ein nesten ikkje om løn og berre justerer ho kvart år, medan det finnast kommunar der det stadig er diskusjon om lønsnivået er for høgt eller for lågt. Der kan ein kanskje sjå litt meir at det varierer etter kven som faktisk styrer, seier Aglen.

Meiner millionløna er fortent

Medianløna i Noreg er på 572.000 kroner. For ordførarar er den på 957.900 kroner.

Ulsteinordføraren, som er på 106-plass på lista, tener 1.064.316 i året.

– Er millionløna fortent for jobben du har?

– Ja, eg tykkjer eigentleg det. Som ordførar har du eit stort overordna ansvar, for beredskapen i kommunen, til dømes. Du har ei til tider stor arbeidsbelasting, som du bør ha noko att for, seier Engh.

– Og so er det også dette at ein er i ein litt utsett posisjon. Folk er interesserte i privatlivet ditt.

– Og so kjem journalistar som kjenner løna di og spør om du fortener den.

– Ja ja, men det tykkjer eg er heilt greitt, seier han og ler.

Dagen etter skal formannskapet i Ulstein behandle ein tiårig investeringsplan. Det er ei stor greie for einkvar kommune, men spesielt for ein som er gjeldstynga og som nyleg har mista viktig verftsindustri. Foto: Josef Benoni Ness Tveit / NRK Utanfor kontordøra står ein trekasse og ei valurne i støypejarn frå 1903. Før trudde Engh at kassen berre var til urna, men det er faktisk det som før var heile kommunearkivet. – Det seier noko om kor kompleks den norske kommunen har blitt etterkvart Foto: Josef Benoni Ness Tveit / NRK

So var det taco eller pizza, ja!

Ordførarklubba ligg nemleg ikkje på skrivebordet som ein rekvisitt for kamera. Engh tok nokre dagar tidlegare imot ein barnehage som krangla om taco eller pizza var best. Etter ei kjapp avstemming, kunne ordføraren klubbe gjennom eit vedtak.

Kva avgjerda vart er vanskeleg å vite, då møtet diverre neppe vart protokollført.