Vakt i Sykkylven i natt

Vaktmannskap skal i natt vake over gjenvinningsanlegget på Jarnes i Sykkylven som brann i går kveld. Dette er ifølgje brannvesenet for å unngå at brannen blussar opp. Brannen skapte mykje røyk i området, og det har vore røyk frå staden også i dag.