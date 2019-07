Vaksinepille mot bjørkepollen

Legemiddelverket har godkjent en vaksinepille for dem som er allergiske mot bjørkepollen. Pillen vil trolig være tilgjengelig i løpet av to måneder. – Det vil gjøre det enklere å få en god behandling for dem som har alvorlig bjørkepollenallergi. Behandlingen er rettet mot selve årsaken til allergien, ikke bare symptomene, sier seniorrådgiver Anna Bistrup i Astma- og allergiforbundet til NTB.