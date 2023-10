Vakna til brak

Et vitne i Langevåg sentrum vakna til eit kraftig brak laurdag morgon. Politiet opplyser at ein bil har køyrt inn i eit tre og fått store materielle skader. Bilføraren forlét staden, og politiet fekk hjelp av frivillige til å leite. Klokka 18.47 skriv politiet på X: – Vi har no kontroll på bilførar. Vedkommande står fram som uskadd.