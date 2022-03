Vågsetra blant topp fem i Teknologiprisen

YES! Express fra Vågsetra barne- og ungdomsskole ble lørdag blant topp fem i Teknologiprisen i den skandinaviske finalen i FIRST LEGO League, som er verdens største teknologi- og kunnskapskonkurranse for barn og unge mellom fire og 16 år. YES! Express fikk skryt for fenomenal innsats av både dommerne og arrangører. – Et høyt nivå og usedvanlig skarpe hoder, sier Liv Ims, prosjektleder i Equinor Morgendagens helter om YES! Express. 23 norske lag deltok i finalen.