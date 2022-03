Værvarsel for Møre og Romsdal

Det er meldt om vest og nordvest sterk kuling utsatte steder, fra i formiddag nordvest periodevis stiv kuling, utover ettermiddagen liten kuling. Regnbyger og sluddbyger, snøbyger i indre og høyereliggende strøk. Fra sent i ettermiddag snøbyger også i ytre strøk, sent i kveld utrygt for torden.