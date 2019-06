Værmeldingen for søndag

Meteorologisk institutt melder at været blir slik i Møre og Romsdal og Trøndelag i morgen: Opp i frisk bris av skiftende retning, søndag ettermiddag økende til sørvest til dels sterk kuling på kysten, først i Møre og Romsdal. For det meste skyet. Regn og regnbyger. Utrygt for torden, vesentlig om ettermiddagen.