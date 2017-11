Været stopper reserveferge

På grunn av tekniske problem har Norled siden tirsdag morgen trafikkert sambandet Skjeltene-Lepsøya-Haramsøya med kun ei ferge. Onsdag opplyser Norled at de har planer om å sette inn reservefergen MF Tingvoll, men på grunn av dårlig vær over Hustadvika har de ikke fått ned fergen som for tiden ligger i Kristiansund. Norled håper de får ned ferga i løpet av torsdag, og at den kan være i rute fredag.