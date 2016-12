Været skaper problem - kjellere oversvømmes

Brannvesenet i Ålesund har å gjøre fredag morgen. På 110-sentralen forteller Anja Lereng at de nå er ute i Vågaveien i Ålesund for å hjelpe til å få unna vann fra et parkeringshus.

Brannvesenet har vært ute flere steder og hjulpet til med å få ut vannet. Foto: Lise Kristin Valgermo / NRK

– Der er det vann. Store mengder vann.

I tillegg er brannvesenet i Borgundveien og hjelper til i en kjeller. Det er den andre kjelleren de er og tømmer fredag.

Og det kommer mer regn. Derfor har brannvesenet en klar oppfordring.

Slik ser parkeringshuset i Vågåveien ut. Foto: Lise kristin Valgermo / NRK

– Folk bør gå rundt husene sine og sjekke at sluker er åpne og frie for løv. Nå er det vått, sier Lereng.

Norges vassdrags- og energidirektorat varsler om flom på gult nivå for Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag og Nordland. Gult nivå betyr at situasjonen kan trenge oppfølging og kan medføre skader lokalt.

Stengt vei

Fylkesvei 40 på Sunnmøre er stengt mellom Steinvika og Dale på grunn av store vannmengder.

– Det faller også stein ned i veibanen, opplyser Statens vegvesen.

Det kan være et alternativ å ta fergen mellom Folkestad, Volda og Lauvstad i stedet.

Flere båter innstilt

Også flere hurtigbåter er innstillt på grunn av været fredag. Dette gjelder både:

Hareidruta, som går mellom Hareid, Valderøya og Ålesund.

Nordøyruta, som går mellom Ålesund og Harøya.

Langevågruta, som går mellom Langevågen og Ålesund.

Det blir også alternativ transport fra Edøy. Grunnet værforholdene i området kanselleres anløp Edøy avg 11:00 og 12:40. Reisende til Kristiansund henvises til alternativ transport ferje 13:20 og buss fra Sandvika 14:05. Reisende med avg 12:40 bes ta kontakt med sentralbordet 73890700, opplyser Fosen Namsos Sjø.