– Hjemme i Roma er det rundt 40 grader. For dere er det sikkert fint, men for oss er det nydelig å kunne oppleve vær som dette i juli.

Det sier Alessandro og Antonella Cinti, som besøker Norge for første gang. De er svært positive til det de kaller «godt vær», nærmere bestemt regn og elleve grader denne julidagen.

Og det kan se ut som det vil fortsette å være stort sett grått også videre i sommer, ifølge ekspertene.

Endrede prognoser

– Det går an å si at det ligger an til en normal sommer. Normalt som i Norge der det gjerne er vekslende vær. Det er sånn det ser ut til å bli i år også.

Det sier klimaforsker ved Norce og Bjerknessenteret, Erik Kolstad, til NRK.

NRK skrev i mai at sesongvarsler tydet på en varm juni måned. Det var basert på en prognose fra forskningssenteret Climate Futures i Bergen. I juni meldte Climate Futures en varm juli måned.

Nå er prognosene forandret til en mer normal sommer i Norge, og heller ikke meteorolog Marek Ratajczak har noe særlig tro på et varmt sommervær.

– Det er ikke noe stabilt varmt sommervær i sikte, men det ser heldigvis ikke helt håpløst ut heller. Det vil nok ligne litt på været vi har hatt i juni, med noen dager med sol, sier han.

– Håp i hengende snøre

I likhet med turistene kan det virke som lokalbefolkningen i Ålesund generelt tar gråværet med godt humør.

– Vi er vant til dette været her, så vi koser oss med det også, sier brødrene Dagfinn og Willy Ullaland.

De kler seg etter været, men har likevel håp om noen solgløtt innimellom.

Tone Hafsås / NRK – Jeg synes været er helt greit, sier Oddlaug Drabløs fra Ålesund. Hun har ingenting imot å kose seg med ei bok inne om det høljer ned utenfor. – Vi må ha litt regn, så slipper vi å vanne så mye blomster. Tone Hafsås / NRK – Jeg skulle egentlig malt hytta, men kan ikke gjøre det nå, sier en storfornøyd André Fjørtoft. Også hunden Ozzy har regnfrakken på. Han har nettopp spist ei fiskekake fra kiosken Stuen, og virker fornøyd med både den og turværet. – Nå må jeg sitte inne og drikke kaffe i stedet, smiler Fjørtoft. Tone Hafsås / NRK – Jeg flytta ikke hit for været, sier Gunnar Opsahl, som opprinnelig er fra Lier. Han har ikke tenkt seg til utlandet i år, men er fornøyd med det. – Hos oss brukte ungene å kalle Østlandet for "Syden", og vi skal en tur dit. Her får jeg bruke de fine dagene på å få orden på huset.

Bestiller ferier i siste liten

Det er likevel mange nordmenn som velger å dra sørover for å samle opp D-vitamin før vinteren, noe reiseselskapene ser tydelig.

– Når ferien er rett rundt hjørnet og værmeldingen er dårlig her hjemme i Norge, er det mange som har lyst å komme seg av gårde, sier leder i Ving Norge, Marie-Anne Zachrisson.

Hun forteller at selskapet har merket dette godt de siste ukene, og at de har sett smekkfulle fly på omtrent alle flyvninger. I forrige uke hadde selskapet 17 prosent flere bookinger enn samme uke i fjor.

– Dette er et godt bevis på at etterspørselen følger været. Mange bestiller i siste liten, og noen også litt seint, når det ikke er noe å velge mellom.

Tre lyspunkt:

Færre skogbranner

Som her i Norge, har været ellers i Vest-Europa så langt i sommer vært mer normalt enn de to siste årene.

Det viser seg blant annet i at det har vært færre skogbranner i år enn de siste årene, selv om vi også i år ser store branner.

Ifølge EUs organ for overvåking av skogbranner (Effis) var 772 km² blitt offer for skogbranner ved utgangen av juni.

I fjor var tallet 50 prosent større (1200 km²) og i brannåret 2022 var over fire ganger så store områder (3240 km²) tatt av flammene på samme tid.

Gunstig for sommer-OL

Det er ukeoversiktene fra GWIS (et samarbeid mellom blant andre Copernicus og Nasa) som viser normale temperaturer fremover.

Oversikten både for Norge og det meste av Vest-Europa viser at denne uken blir kald.

Deretter vil temperaturen de neste fem ukene ligge på det normale eller litt over.

For ukene sommer-OL arrangeres i Paris viser varselet at temperaturen ventes å ligge på det normale.

Det er gode nyheter for utøvere som har fryktet å måtte konkurrere under en hetebølge i den franske hovedstaden.

Ikke like ekstremt i Europa

De siste årene har deler av Europa hatt ekstreme hetebølger. Men i år har også noen av disse områdene fått en uvanlig kald juni. I Madrid har nattemperaturene vært helt nede i 12 grader, mens det i Sevilla har vært mellom 15–20 grader på dagtid. Selv om det er blitt varmere, er Spania fortsatt kaldere enn normalt.

– Hele Vest-Europa ser kaldt ut denne uken her. Så blir det mer normalt etter hvert. Det er mer unormalt med de relativt lave temperaturene vi har nå, sier Erik Kolstad.

Men han sier at i Europa viser modellene at det blir varmt i det østlige Middelhavsområdet. Hellas og Tyrkia har allerede hatt kraftige hetebølger.

– Håp om varmere perioder

For de som har ferie i Norge er likevel ikke håpet om godvær ute, og det ser ut til at temperaturen skal øke til mer normale nivåer fra neste uke og utover.

– Håpet er ikke ute for at det skal bli varmere perioder utover i juli. Selv om det har begynt ganske dårlig, sier klimaforsker Kolstad.

Meteorolog Marek Ratajczak vil heller ikke ta alle sorgene på forskudd.

– Langtidsvarsler er sannsynlighetsberegninger. Så det kan jo hende at det minst sannsynlige skjer også.