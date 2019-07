Rett før klokken 14. melder politiet at de har funnet en kniv i sporet de har fulgt. De har også kommet i kontakt med en person som er lettere skadd og har fått behandling for dette.

– Vi har ingen grunn til å tro at skaden kommer fra en straffbar handling, men ses i sammenheng med funnene som er gjort, skriver de på Twitter.

Leter etter skadet person

Politiet har funnet en større mengde blod og blodspor som leder vekk. De søker etter en skadet person på Gåseid i Ålesund.

Politiet vet ikke hva som har hendt og jobber å samle inn opplysninger, avhører vitner og sjekke ut steder de har fått tips om.

– Vi har grunn til å tro at det er pågått en alvorlig straffbar handling. Derfor har politiet valgt å bevæpne seg når vi nå søker i området etter en mulig fornærmet, sier Borge Amdam, operasjonsleder i Møre og Romsdal politidistrikt til NRK.

Klokken 13 melder politiet at de har fullt fokus på å søke etter den skadde personen.

– Vi søker med hund for å finne den skadde personen, sier Amdam.

Politiet har samlet seg utenfor Kiwi Klokkarsund. Foto: Remi Sagen| / NRK

Sikre på at det er menneskeblod

Blodfunnet ble gjort av forbipasserende klokka 9.30 søndag formiddag, skriver NTB. Politiet meldte om funnet rundt halvannen time senere.

Politiet er nokså sikre på at det er menneskeblod de har funnet.

– Vi er ganske sikre. Det er opplysninger på åstedet som tyder på at blodet er fra mennesker, sier Amdam til NTB.

Innsatsleder i politiet, Olav Ramnefjell, sier til Sunnmørsposten at blodsporene går hele veien fra Kiwi Klokkersund, forbi Gåseiddammen og oppover Lerstadvegen, nesten til Meny Lerstad.

– Det ser ut som det har dryppet hele veien oppover, sier han til avisen.

Søker i område på flere hundre meter

TV 2 skriver at blodet er funnet i en offentlig vei i et tettbygd strøk, og at politiet søker i et område på flere hundre meter.

– Når vi kom på stedet, fant vi blodspor på et større området på flere hundre meter. Vi har kalt inn det som er av tilgjengelige ressurser, sier innsatsleder Olav Ramnefjell til TV 2.