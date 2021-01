– Politiet har kontroll på alle de involverte og jobber med å hente inn informasjon, opplyser politiet klokka 09.20.

Det var like etter klokken 07.35 mandag morgen at politiet fikk melding om hendelsen, og rykte ut med flere patruljer til Nordstranda på Valderøy i Giske kommune.

Politiet rykte ut med flere patruljebiler. Foto: Viktoria Hellem-Hansen / NRK

– Flere gjerningspersoner skal ha angrepet en familie med balltre og muligens kniv, opplyser politiet.

– Det var litt kaotisk på stedet og på bakgrunn av meldingen er politiet bevæpnet, sier Sindre Molnes, operasjonsleder i politiet.

I 08.30-tiden melder politiet at de har anholdt flere mistenkte personer på stedet. Dette skal ifølge politiet ha skjedd uten dramatikk.

– Vi jobber for å få oversikt over situasjonen og snakker nå med de involverte for å finne ut hvorfor de var der, sier Sindre Molnes.

Ingen åpenbar relasjon

Han sier videre at det ikke er en åpenbar relasjon mellom gjerningspersonene og de fornærmede.

– Innsatsleder er på stedet for å finne ut hvorfor dette har skjedd, sier Molnes.

Han vil ikke si noe om hvor mange gjerningspersoner det er snakk om.

Det skal være tre voksne fornærmede og de skal være uskadd. De er tatt med til legevakta for sjekk.

– Dette er et boligområde, og det skal være flere andre vitner til hendelsen. Vi er i en informasjonsinnhentingsfase nå og de mistenkte er anholdt, og så vil det bli vurdert om de blir siktet, sier Molnes.