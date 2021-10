Væpnet aksjon i Ålesund

Politiet har hatt en væpnet aksjon i Ålesund. – En person truet politiet, sier Per Åge Ferstad i Møre og Romsdal politidistrikt til VG. Han opplyser om at mannen skal ha truet politiet med balltre i forbindelse med at de oppsøkte hans bopel etter en sak om skadeverk. Ifølge politiet gikk pågripelsen greit for seg.