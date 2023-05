Væpna politiaksjon i Ålesund og Giske, men ingen fare

Laurdag ettermiddag var tre politipatruljar involvert i ein væpna aksjon i Ålesund og Giske, skriv Sunnmørsposten. Årsaka til aksjonen var informasjon til politiet om at nokon skal ha kome med trugslar som var so alvorlege at politiet leita etter personen som skal ha kome med dei. Det opplyser operasjonsleiar Roar Fylling til avisa.

Situasjonen vart avklart og personen som skal ha kome med trugslane nektar for dette. Ifølgje politiet var der ikkje noko dramatikk i aksjonen.