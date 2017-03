Politiet opplyser måndag kveld at personen har avfyrt skot frå verandaen sin i ei leiligheit i Dr. Werringsgate i Kristiansund sentrum. Han skal ikkje ha trua andre, men politiet karakteriserer situasjonen som tilspissa og uoversiktleg.

– Vi har evakuert folk frå naboleiligheita, stadfesta operasjonsleiar Rolf Anders Korstad til NRK Møre og Romsdal.

Ber folk halde seg innandørs

Like etter klokka 19.30 gjekk politiet ut og ba folk i området om å halde seg innandørs. Tidlegare på kvelden har dei også stengt av gata og bedt folk halde seg unna etter truslar frå ein person om å bruke skytevåpen.

Operasjonsleiar Rolf Anders Korstad seier det bur mykje folk i gata.

– Det er mykje folk innanfor i den gata, ja, seier han.

Store styrkar

Politiet seier dei har mange væpna politifolk ute på staden, men vil ikkje talfeste kor mange det er. I tillegg seier fleire naboar at det er ambulansar på staden.

Korstad stadfestar at personen sjølv er inne i eitt av husa i området, men det skal ikkje vere fleire inne der.

Folk får no ikkje sleppe inn i gata, og politiet står sjølv på staden og sørgar for at ingen tek seg inn.

Det var i 18-tida politiet rykte ut til den aktuelle gata. Også helsevesenet er på staden.