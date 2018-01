Uviss skjebne for 35 båter

Rederiet Solstad Farstad har ennå ikke bestemt hva som skal skje med en fjerdedel av båtene i flåten. Det skriver nettstedet sysla.no. Solstad Farstad har i alt 145 skip, men 35 av dem kan bare brukes til oppgaver som ikke definert som kjerneområde for rederiet. Ifølge sysla har rederiet et mål om å skille ut båtene i et eget selskap, men hvordan dette skal organiseres er ennå uvisst.