Uvant øvelse for Warholm i Bergen

Karsten Warholm er blant de norske stjernene på startstrek under onsdagens Trond Mohn-leker i Bergen. Men til en forandring løper Warholm 300 meter i stedet for 400 meter. Warholm tok to NM-gull i Byrkjelo i helgen, og han innkasserte også sin fjerde kongepokal. Karoline Bjerkeli Grøvdal tok bronse på 3000 meter hinder i EM, og hun skulle ha løpt 3000 meter flatt i Bergen, men etterdønninger etter en forkjølelse gjør at det ikke blir noen start på 28-åringen fra Romsdal. Hun deltok heller ikke i NM i helgen.