Uvanleg varmt i fylket i dag

Det er svært mildt fleire stadar i fylket i dag. Meteorolog Tone Kristin Taule seier at det kan bli nye varmerekordar i dag. – Det er veldig varmt. Eg ser at Tafjord har 16, 9 grader, så det er fleire stadar der det er opp imot 17 grader i morgontimane. Det har nok samanheng med at det bles godt i dag og at ein får fønvindeffekt over fjella, seier ho.