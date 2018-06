Utvidet kolonnekjøring

Statens vegvesen melder at det frem til fredag 6. juli klokka 06 blir kolonnekjøring i Innfjordtunnelen fra klokka 20 til 06. Det blir inntil 15 minutters ventetid, men på natt etter kl. 24.00 kan det bli opp mot 30 minutters ventetid. I helga blir kolonnekjøringen utvidet til klokka 08. Prosjektleder Halgeir Brudeseth sier det er lite trafikk lørdag og søndag morgen, og at to timer utvidet kolonnekjøring gjør at entreprenøren får jobbet lenger med asfaltering når få trafikanter blir hindret av arbeidet.