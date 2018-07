Utvider sortimentet

Surnadal-bedriften Pipelife utvider og har nå kjøpt Isoterm AS i Ringebu. Pipelife er Norges ledende produsent og leverandør av plastrørsystemer innenfor VA, VVS, kabelvern og el-installasjon. – Vi har fortsatt stor tro på virksomhet i Distrikts-Norge, og vi ser fram til å utvikle Ringebu-fabrikken videre, parallelt med at vi investerer tungt i de to andre fabrikkene våre, i Surnadal og på Stathelle, sier administrerende direktør i Pipeline Kjell Larsen.