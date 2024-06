Utvider siktelse mot skoleansatt i Ålesund

Politiet utvider siktelsen mot en skoleansatt i Ålesund. Det opplyser politiadvokat Julie Ulstein ved Møre og Romsdal politidistrikt til NRK.

Siktelsen gjelder nå også for brudd på straffelovens §311, som dreier seg om produksjon av seksualiserte bilder/videoer av barn. Alle de fornærmede skal være elever ved skolen han er ansatt ved, og foreldrene skal være informert, ifølge Ulstein.

I slutten av mai ble en ansatt ved en barneskole i Ålesund sikta for overgrep mot et barn under 14 år, som var elev på skolen. Politiet skal da også ha funnet flere seksualiserte bilder av barn som var slettet.

Mannen har vært ansatt ved skolen i flere år. Da han ble varetektsfengslet i slutten av mai, sa mannens advokat til NRK at mannen ikke vedgår straffskyld og tar saken tungt.