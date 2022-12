Utvidar sikting mot foreldrepar

Eit foreldrepar i 30-åra er sikta for å ha drepe babyen sin. Babyen var berre fem månader gamal då han blei funnen død heime hos foreldra på Sunnmøre i sommar. Etter kort tid blei foreldra arresterte og sikta for mishandling. Samstundes blei Kripos kopla inn i saka. No utvidar politiet siktinga til drap eller medverknad til drap.