Utvida tannhelsetilbod

Det offentlege tannhelsetilbodet i fylket er no utvida til å gjelde også 21- og 22-åringar. Også denne aldersgruppa kan no få tannbehandling til 50 prosent rabatt hos den offentlege tannhelsetenesta. Tilbodet gjeld for dei som bur eller oppheld seg i fylket.