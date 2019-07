Utsolgt på Ullevaal

Arrangøren har klart å selge alle billettene til tirsdagens kamp mellom Kristiansund og Manchester United på Ullevaal stadion. – Da er kampen utsolgt, opplyste Fotballforbundets kommunikasjonsansvarlige Svein Graff sent mandag kveld. Det betyr at det kommer rundt 26.000 mennesker til nasjonalarenaen for å se Ole Gunnar Solskjærs møte med laget fra nordmøringens hjemby.