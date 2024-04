Utslepp av dieselolje i Ålesund

Det har vore ein lekkasje av dieselolje på sjøen i Aspvågen i Ålesund. Brannvesenet har no lagt ut lenser for å fange opp mest mogleg av utsleppet. – Det er vanskeleg å seie noko om omfanget, seier operatør ved 110-sentralen, Arnfinn Klausen. Lekkasjen kjem frå ein fyllestasjon for småbåtar.