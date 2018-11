Utskrivingsklare pasientar

Sjukehuset i Kristiansund låner no rom og leiger inn folk for å ta hand om utskrivingsklare pasientar. To firemannsrom skal i ein periode framover bli brukte til pasientane. Konstituert klinikksjef for medisin og rehabilitering, Jorun Bøyum, seier det har vore store utfordringar på medisinsk sengepost.