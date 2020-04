Utskriven frå sjukehus

Ein person med påvist koronasmitte er i dag utskriven frå sjukehuset i Kristiansund. Det betyr at det til saman er sju personar i Møre og Romsdal som er innlagt med koronavirus. To i Kristiansund, to i Molde, to i Volda og ein i Ålesund. For tre av pasientane er tilstanden alvorleg, men stabil.