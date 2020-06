Utskriven frå sjukehus

Kvinna som vart frakta til St. Olavs hospital i går, etter at ho var fastklemt under ein bil, skal no vere utskriven frå sjukehus. – Kvinna skal ikkje ha fått nokon brotskadar, men nokre skrubbsår etter ulykka, seier Sunniva Djupvik i politiet.