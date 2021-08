Utsetter sykehjemskuttt i Molde

Helse- og omsorgsutvalget i Molde kommune vedtok mandag ettermiddag å sende forslaget om kutt i antall sykehjemsplasser tilbake til administrasjonen. Det var foreslått kutt på 22 plasser, men et enstemmig utvalg vil utsette saken. Inger Cecile Frisvoll i KrF sier til Romsdals Budstikke at de ikke har satt noen frist for når de vil behandle saken på nytt.