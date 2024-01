Utsetter renovasjonstjenester

Attvin, renovasjonsselskapet for Fjord, Giske, Stranda, Sula, Sykkylven, Vestnes og Ålesund, melder at de ikke anser det som forsvarlig å drifte renovasjonstjenestene som normalt de neste dagene på grunn av været. De melder at de onsdag tar sikte på å komme i mål med innsamlingen før været gjør det vanskelig.

– Etter tømming legger renovatørene dunken på siden, med hjula opp. Dersom vi må bryte før fullført rute, følger vi opp med informasjon til de som eventuelt blir påvirket av dette, sier Caroline Mehl Nakken, som er leder for kommunikasjon og marked.

Torsdag innstilles all innsamling.

– De som normalt skal ha avfallstømming torsdag, får i stedet avfallet tømt lørdag. Vi ber om at disse setter ut dunk fredag kveld, slik at den er klar til vi starter opp lørdag morgen klokka 06.

Attvin vurderer også fortløpende om de må stenge ned miljøstasjonene. Fredag vil innsamlingen gå som normalt.