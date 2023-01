Utsetter permitteringene igjen

Romsdal Processing AS varslet permitteringer av nesten alle ansatte over nyttår. Likevel har produksjonen fortsatt som normalt, skriver Romsdals Budstikke. Ifølge avisa har permitteringen blitt utsatt i flere omganger. Daglig leder, Hugo-Vegar Heggdal, sier at det fortsatt er mye usikkerhet, men at de kan fortsette aktivitet som normalt enn så lenge på grunn av kontaktene de har akkurat nå.