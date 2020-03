Utsetter husleie for butikker

Olav Thon Gruppen utsetter husleie for butikker på grunn av koronasituasjonen. Det opplyser selskapet i en melding. De påpeker at krisen har rammet mange butikker og andre virksomheter, og at de hjelpe konkurstruede bedrifter. Olav Thon eier kjøpersenterbygningene på Moa i Ålesund. I helga meldte Br.Jangaard at de ikke tar leie fra Ålesund Storsenter i april.