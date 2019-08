Utsetter gondol-saken

Reguleringsplanen for gondolbane i Rauma skulle etter planen behandles i planutvalget 29. august og i kommunestyret i Rauma 5. september. Nå er saka ifølge Åndalsnes avis utsatt til oktober. Gondolplanene har møtt kraftig motstand fra friluftsfolk. ifølge kommunene er bakgrunnen for utsettelsen er at det er behov for å gjøre supplerende utredninger etter høringsrunden.