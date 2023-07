Utsetter åpning av Hoemsbrua

Oppgraderingen av Hoemsbrua på fylkesvei 666 i Gjemnes kommune tar lengre tid enn planlagt. Det skriver Møre og Romsdal fylkeskommune. De håper å kunne åpne den for trafikk i slutten av uke 32, altså rundt 13. august.

Broen ble stengt 26. juni og skulle egentlig åpnes for trafikk i slutten av denne uka. Fylkeskommunen skriver at det på grunn av broens ujevne betongoverflate har vært et større behov for utbedring enn først antatt.

Omkjøring vil fremdeles være via Torvikdalen og Flemsetra på fylkesvei 6120 og 6118.