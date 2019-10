Utsetter anleggsstart

NVE utsetter anleggsstart av bygging av Haram vindkraftverk til klagene som er kommet inn er avgjort. NVE godkjente i slutten av august detaljplan og miljø-, transport- og anleggsplan fra Haram Kraft. Etter dette har Haram kommune klaga. De mener den 10 år gamle konsesjonen må trekkes tilbake fordi det er gjort saksbehandlingsfeil. Nå har NVE bestemt at byggingen ikke skal starte før klagen er behandlet hos Olje- og energidepartementet. NVE understreker at det at anleggsstarten er utsatt nå ikke er knyttet til vurderinger av om vindkraftverket bør bygges.